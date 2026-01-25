Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A Guarda convierte la antigua casa del Concello en nueva biblioteca municipal

Prevé su apertura en verano | Tendrá una sala de estudio independiente

El alcalde, Roberto Carrero, supervisa las obras. | D.P.

D. P.

A Guarda

El Concello de A Guarda avanza en los trabajos de transformación de la antigua casa consistorial en la nueva biblioteca y sala de estudios de la villa, que abrirá en verano. Las instalaciones de la futura biblioteca incluirán una zona de consulta, zona infantil, zona de lectura y puestos de informática.

Además, se abrirá una nueva sala de estudios que estará separada de la biblioteca para mayor independencia y flexibilidad horaria. Esta sala de estudios contará con puestos con conexión eléctrica para que los estudiantes puedan usar sus ordenadores y aparatos electrónicos.

La reforma también contempla la mejora energética del edificio, con la renovación de ventanas, balcones y tejados, en lo que se invertirán 100.000 euros. Esto se suma al presupuesto de la reforma interior de la primera planta, que cuenta con 157.000 euros procedentes de una subvención del Plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra; y al gasto de 61.000 euros reservado a la adquisición de equipamiento y mobiliario para las nuevas instalaciones.

