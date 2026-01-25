Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca Ingrid GaliciaRobots Rural GaliciaPisos Turísticos VigoPrimer dron gallegoJoven Cangas apuñaladoVictorias Celta
instagramlinkedin

Gondomar prepara unha cea baile de Entroido

REDACCIÓN

Gondomar

O Concello de Gondomar organiza unha cea baile de Entroido o 14 de febreiro ás 21.00 no pavillón con música en directo. As reservas poden realizarse desde mañá luns 26 ata o 8 de febreiro a través de taquilla.concellodegondomar.gal. O prezo é de 22 euros , 12 para os nenos de 4 a 15 anos e gratis para os menores.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents