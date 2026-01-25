Gondomar prepara unha cea baile de Entroido
REDACCIÓN
Gondomar
O Concello de Gondomar organiza unha cea baile de Entroido o 14 de febreiro ás 21.00 no pavillón con música en directo. As reservas poden realizarse desde mañá luns 26 ata o 8 de febreiro a través de taquilla.concellodegondomar.gal. O prezo é de 22 euros , 12 para os nenos de 4 a 15 anos e gratis para os menores.
