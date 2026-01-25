«FormaMos» será los días 9 y 10 de abril

El Concello de Mos celebrará los días 9 y 10 de abril de 2026 la quinta edición de la Mostra de Educación e Formación «FormaMos», un evento de referencia en orientación académica y profesional que tendrá lugar en el Pavillón Óscar Pereiro, en horario de 9.00 a 14.00 horas. El evento está impulsada por el Concello de Mos a través de la Concellería de Educación e Emprego y el Colegio Lar.

La muestra nace con el objetivo de servir como punto de encuentro entre instituciones educativas y futuro alumnado, facilitando información directa y actualizada sobre las distintas opciones formativas y salidas laborales. De este modo, busca ayudar al estudiantado en la toma de decisiones sobre su itinerario académico y profesional.

Cada año son miles los y las estudiantes que visitan la muestra y se celebra además un programa de conferencias y jornadas técnicas dirigidas al sector del profesorado.

En esta edición participarán universidades, centros de formación profesional, entidades de educación superior, escuelas de idiomas, organismos oficiales, fuerzas de seguridad y servicios de orientación, entre otros. El evento está dirigido a estudiantes, docentes, orientadores, familias y público en general.

En la pasada edición, «FormaMos» contó con 83 expositores y recibió más de 3.000 visitantes procedentes de 41 centros educativos de la provincia de Pontevedra, consolidándose como una cita clave en el ámbito de la orientación educativa. «Con esta nueva convocatoria, el Concello de Mos reafirma su apuesta por la educación, la formación y el empleo como pilares del futuro de la juventud», según informó la institución a través de una nota de prensa.