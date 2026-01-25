La fiesta de la lamprea de Arbo homenajea a las mujeres este año

El Concello de Arbo ha presentado oficialmente el cartel anunciador de la LXVI edición de la Festa da Lamprea, que este año se desarrollará bajo el lema «Unha homenaxe ás Mulleres».

«El cartel representa las grandes señas de identidad de Arbo: la lamprea, el vino, las redes de las pesqueiras, el río Miño y el Puente Románico de Mourentán, todos ellos integrados y vinculados al rostro de una mujer», indican desde el Ayuntamiento.

La obra ganadora es del diseñador Rubén Lucas, natural de Murcia, quien se impuso entre un total de 17 propuestas presentadas al Concurso de Carteles de la LXVI Festa da Lamprea. Las obras llegaron desde distintos puntos de España, así como de países vecinos, lo que, según el Concello, pone de manifiesto la creciente proyección y el alcance internacional de esta celebración.