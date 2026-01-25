Un ciclo teatral ofrece cinco obras infantiles en Redondela
Redondela estrena su VIII Ciclo de Teatro Infantil, que ofrecerá cinco funciones en el Multiusos de A Xunqueira durante los próximos meses.
La programación, impulsada desde la Concejalía de Cultura, comienza hoy, a las 18.00 horas, con la obra «Monstros», de la compañía Producións Teatrais Excéntricas. Patricia Vázquez, Rocío González y Víctor Mosqueira son los protagonistas de la obra con música en directo de Piti Sanz y la dirección de Marcos Orsi.
El 1 de febrero continuará con «Teatro de Papel» de Rauxa Cía. El 1 de marzo la magia y el humor serán los protagonistas de «Un show incríbel» con Cayetano Lledó. El 15 de marzo será el turno de «Os Contos do Lobicán» con Redrum Teatro y el ciclo rematará el 12 de abril con la compañía Malasombra y «Os Fabulosos Cleaners» .
