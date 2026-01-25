Baiona invita a compartir recuerdos de A Doca este viernes en el auditorio

La población baionesa tendrá la oportunidad de compartir sus experiencias, recuerdos y fotografías sobre A Doca este viernes, día 30, en el auditorio municipal a partir de las 18.o0. El Concello organiza un acto abierto a la ciudadanía en el marco del proceso participativo y de investigación histórica sobre el espacio público previo al diseño del mural que lo decorará este verano, que lleva a cabo junto con Portos de Galicia y la Fundación Sabadell.

Han sido ya varios los encuentros con colectivos y particulares mantenidos en los últimos meses para elaborar un informe sobre el sentir popular hacia A Doca, que recoge también las reflexiones de los escolares a través de un fanzine desarrollado con ayuda de las familias. El documento será entregado a la artista que elabore el mural, cuya identidad todavía guarda en secreto el Ayuntamiento.

La comunidad educativa también mostrará sus conclusiones este viernes 30 durante la mañana a los mediadores de la cooperativa de gestión cultural ZEMOS98, que se encarga del trabajo de campo y que presentará a los vecinos que acudan a la reunión de la tarde los resultados de sus investigaciones.