Avelaíña ya es entidad de referencia para el Sergas

Una delegación de la Dirección de Salud Mental del Servizo Galego de Saúde (Sergas) visitó las instalaciones de la Asociación Avelaíña para conocer de primera mano el funcionamiento de sus recursos especializados en rehabilitación psicosocial y reconocer su labor como entidad de referencia en el ámbito de la salud mental en el sur de la provincia de Pontevedra, informó la propia asociación.

La comitiva estuvo integrada por Almudena Díaz Pereira, subdirectora general de Atención a la Salud Mental, y Yolanda Triñanes, jefa del Servicio de Atención a la Salud Mental e Integración Psicosocial y Trastorno Mental Grave del Sergas. Durante la visita recorrieron los tres Centros de Rehabilitación Psicosocial y Laboral (CRPL) que gestiona Avelaíña en Ponteareas, A Guarda y Baiona, así como un piso protegido para fomentar la autonomía de las personas usuarias.