Avelaíña ya es entidad de referencia para el Sergas
Una delegación de la Dirección de Salud Mental del Servizo Galego de Saúde (Sergas) visitó las instalaciones de la Asociación Avelaíña para conocer de primera mano el funcionamiento de sus recursos especializados en rehabilitación psicosocial y reconocer su labor como entidad de referencia en el ámbito de la salud mental en el sur de la provincia de Pontevedra, informó la propia asociación.
La comitiva estuvo integrada por Almudena Díaz Pereira, subdirectora general de Atención a la Salud Mental, y Yolanda Triñanes, jefa del Servicio de Atención a la Salud Mental e Integración Psicosocial y Trastorno Mental Grave del Sergas. Durante la visita recorrieron los tres Centros de Rehabilitación Psicosocial y Laboral (CRPL) que gestiona Avelaíña en Ponteareas, A Guarda y Baiona, así como un piso protegido para fomentar la autonomía de las personas usuarias.
- Prohibida la circulación de camiones por la A-52 entre Ourense y Ponteareas desde este viernes y hasta nuevo aviso ante la previsión de nevadas por Ingrid
- Transportes cerrará desde mañana el túnel de Candeán hacia Portugal por obras en la AP-9
- DIRECTO | Ingrid sacude Galicia con rayos, nieve y fuertes rachas de viento
- Atasco kilométrico en la AP-9 tras el enésimo accidente en el túnel de A Madroa
- Las incidencias de la borrasca Ingrid en Galicia
- Estrechan la vigilancia en la excolegiata de Cangas tras descubrir a tres mujeres ocultas en la pila bautismal
- Los ingresos no voluntarios en residencias en Galicia aumentan un 8,5% en un año y alcanzan 6.789
- Noche de turbulencias en Vigo: el intenso viento cancela diez vuelos y desvía aviones a Asturias y Madrid