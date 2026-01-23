Un porriñés cobrará los 15.000 euros de una participación triturada del Sorteo del Niño

Un porriñés podrá cobrar su participación premiada con el segundo premio del Sorteo del Niño, celebrado el pasado día 6 de enero, tras triturar la papeleta y conseguir recomponerla.

Se trata de una participación vendida por un grupo de padres de alumnos del IES Ribeira do Louro de la parroquia de Torneiros, en O Porriño (Pontevedra), con el objetivo de que sus hijos pudiesen ganar dinero para la excursión de fin de curso. La suerte hizo que cada una de ellas resultase agraciada con 15.000 euros.

Sin embargo, uno de los compradores trituró la papeleta por error, percatándose de su fallo cuando sus familiares le advirtieron de que él había comprado una participación premiada.

Según explica el responsable de la administración 'El X de la Suerte' (donde se adquirió la lotería), Andrés Martínez, el hombre poseía distintas papeletas no premiadas, metiéndolas en la trituradora todas ellas.

Cuando su familia lo informó de que una de ellas había resultado agraciada, decidió ir al aparato a recuperar los pedazos de papel para tratar de reconstruirla. Estaban en juego 15.000 euros.

Pinzas de depilar

Con ayuda de sus sobrinos y de pinzas de depilar, fueron capaces de recomponer la participación, llevándola entre dos cristales hasta el lotero, que la ha dado por válida, por lo que podrá ser cobrada esta misma semana.

Tal como explicó Martínez a Europa Press, no es la primera papeleta rota que recibe en estas fechas, debido a que muchos compradores las rompen sin darse cuenta de que está premiada. «Pero normalmente en cuatro pedazos, no en más de cien», bromeó.

Él ha recordado que estos estudiantes repartieron unos 15 millones de euros en la localidad pontevedresa, por lo que en los últimos días los premiados han podido acudir a reclamar su dinero, esperando que sea ingresado esta misma semana.