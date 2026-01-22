Aparatoso accidente en Santa Marta, en Baiona
Un turismo y un camión hormigonera chocaron frontalmente
N. P.
Un turismo y un camión hormigonera pilotados por dos vecinos del municipio colisionaron este jueves frontalmente en Santa Marta, en Baiona, pasadas las ocho y media de la tarde.
El siniestro causó contusiones leves al conductor del automóvil, de marca Dacia, que no requirió asistencia sanitaria, y obligó a desviar el tráfico por el vial que rodea el hotel Bahía durante media hora.
Al lugar acudieron patrullas de la Policía Local y la Guardia Civil, además de un equipo de conservación de carreteras
