Aparatoso accidente en Santa Marta, en Baiona

Un turismo y un camión hormigonera chocaron frontalmente

Estado en el que quedó el turismo tras colisionar con el camión hormigonera.

Estado en el que quedó el turismo tras colisionar con el camión hormigonera. / FdV

N. P.

Un turismo y un camión hormigonera pilotados por dos vecinos del municipio colisionaron este jueves frontalmente en Santa Marta, en Baiona, pasadas las ocho y media de la tarde.

El siniestro causó contusiones leves al conductor del automóvil, de marca Dacia, que no requirió asistencia sanitaria, y obligó a desviar el tráfico por el vial que rodea el hotel Bahía durante media hora.

Al lugar acudieron patrullas de la Policía Local y la Guardia Civil, además de un equipo de conservación de carreteras

