Herido un conductor tras una salida de vía en la AG-57 en Gondomar

La salida de vía de un vehículo en la autovía AG-57 se ha saldado con el conductor del turismo herido. Según informa Emerxencias 112, el accidente se produjo pasadas las diez de la mañana de hoy.

Por motivos que se desconoce, el conductor tuvo una salida de vía e impactó contra el lateral de la calzada sin verse implicados otros vehículos. El piloto quedó herido aunque no atrapado, según informan desde el 112.

El accidente provocó retenciones de tráfico, ya que fue necesario cortar parcialmente uno de los carriles de la vía de alta capacidad. Ocurrió a la altura del kilómetro 15 en sentido Baiona y a la altura de Vincios (Gondomar).

Emerxencias 112 movilizó al 061, Guardia Civil de Tráfico, Policía Local y Urgencias del Val Miñor.