Sorpresa al conseguir una de las 20 viviendas públicas de Mos que sorteó la Xunta: «No me lo esperaba»

La Xunta de Galicia ha sorteado este viernes las 20 viviendas de promoción pública construidas en la zona de San Eleuterio en Mos. «No me lo esperaba, fue una sorpresa», confesó Rebeca Lorenzo, de 39 años, a quien le tocó una de las viviendas de dos habitaciones. Actualmente está alquilando una habitación y trabaja en Portugal, donde los sueldos son más bajos.

Andrea Rodríguez, de 27 años, consiguió una de las viviendas reservadas a menores de 36 años, con tres dormitorios. Tiene dos hijos de 3 y 9 años y actualmente paga una renta de 700 euros en Salceda. «Estamos pagando un alquiler muy alto, estoy es un alivio. Estoy muy contenta», celebró.

Fueron las dos únicas afortunadas de los 40 presentes en la sede de la Delegación de la Xunta en Vigo donde se celebró, ante notario, el sorteo. En él se adjudicaron provisionalmente 20 hogares en régimen de alquiler, entre 99 y 300 euros, por un periodo de siete años prorrogables anualmente, estando prohibido en todo caso su cesión o subarrendamiento, total o parcial. Había 350 inscritos en el registro de demandantes.

De estas 20 viviendas, un 50% se adjudicaron a jóvenes menores de 36 años. El sorteo se realizó por lotes: un domicilio de tres dormitorios adaptado para personas con movilidad reducida; dos viviendas de cuatro habitaciones; otras cuatro viviendas de dos estancias; y 13 pisos de tres dormitorios.

Todas ellas llevan asociadas una plaza de garaje y un trastero. También se nombraon hasta 88 reservas por si fuesen necesarios.

Pedro Fernández

Además de estar inscritos en el Rexistro Único de Demandantes de Vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia para el Concello de Mos, entre los requisitos para poder optar al sorteo estaban residir o trabajar en el municipio mosense, carecer de vivienda en calidad de personas propietarias o tener ingresos ponderados por unidad familiar/convivencial de entre 0,7 y 3 veces el IPREM.

La Consellería de Vivienda y Planificación Territorial comenzó en primavera la construcción del edificio que alberga las 20 viviendas de promoción pública. El Concello de Mos cedió gratuitamente la parcela sobre la que se está levantando el inmueble, mientras que la Xunta ha invertido más de 4 millones de euros en el proyecto, cuyo plazo de ejecución rematará a medidos de 2026.