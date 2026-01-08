Cursos de digitalización gratis en Salvaterra

La Asociación de Mulleres Rurais Tempo Gañado de Salvaterra organiza dos cursos gratuitos de digitalización, uno de nivel 1 y otro para personas mayores, el próximo 16 de enero en la Casa Cultural de Leirado. Uno será en horario de mañana y otro de tarde y las plazas son limitadas. Las personas interesadas deberán anotarse llamando al 636.835.314.