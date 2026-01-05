Prisión para el detenido por una grave agresión machista en O Porriño

El hombre de 50 años detenido por una grave agresión machista ocurrida el pasado 31 de enero en O Porriño ha ingresado en prisión. Así lo decretó la autoridad judicial tras su arresto por la Guardia Civil.

Los hechos sucedieron el pasado Fin de Año, cuando una mujer se presentó malherida en las dependencias de la Guardia Civil. Ante la gravedad de sus lesiones fue evacuada de inmediato a un hospital, ingresando en la UCI. Presentaba heridas por arma blanca y otros objetos, apunta el Instituto Armado.

La Guardia Civil activó el dispositivo de control y vigilancia sobre el domicilio del presunto autor de la agresión, en el que colaboró la Policía Local, y se iniciaron las diligencias de investigación. Se solicitó una autorización judicial de entrada y registro que permitió la detención. Al arrestado cuenta con antecedentes por hechos similares, apunta la Benemérita.

En el operativo se recuperaron el cuchillo y otros enseres que habría usado para agredir a la víctima.