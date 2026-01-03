Un vecino de Oia acaba en el hospital intoxicado por alimentar la caldera con carbón siendo solo para leña

Un vecino de Oia ingresó en la tarde de ayer en el hospital Ribera Povisa de Vigo tras sufrir una intoxicación generada por la caldera de su vivienda, sita en el Lugar das Mariñas.

Según la información facilitada por el 112, los hechos ocurrieron poco antes de la siete de la tarde, cuando una persona le solicitó asistencia médica por «fatiga y disnea», síntomas compatibles con una intoxicación por monóxido de carbono. Ante esta sospecha, el servicio de emergencias, además de enviar a una embulancia del 061, movilizó al GES de A Guarda.

Los efectivos guardeses pudieron comprobar que el origen de la intoxicación había sido una mala combustión de una caldera que «siendo de leña, fue alimentada con carbón». Una «confusión» que desembocó en una acumulación de monóxido de carbono que afectó al ocupante de la vivienda, quien fue trasladado de inmediato en ambulancia la mencionado hospital vigués.