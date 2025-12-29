Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Panxoliñas en Redondela co pensamento no pobo palestino

El Colectivo Propalestino de Redondela organiza un acto este lunes frente al Concello para interpretar "Oliveira Ardendo", un villancico dedicado al pueblo palestino, junto a agrupaciones musicales locales

Concentración del Colectivo Pro-Palestina, ayer, en la plaza del Concello de Redondela.

R. V.

A música tradicional galega de Nadal volverá soar este luns en Redondela, co pensamento posto no pobo palestino. O Colectivo Propalestino do municipio convoca ás 20.00 horas un acto diante do Concello no que agrupacións musicais da contorna interpretaran una versión da panxoliña «Oliveira Ardendo», recentemente versionada por Mondra, Antía Muíño e Brassica Rapa e dedicada ao pobo palestino. “Oliveira Ardendo” converteuse ademais nestas datas nunha canción amplamente versionada en actos de visibilización, malia que a súa estrea apenas conta con dez días.

Cando: 29 de decembro as 20:00

Onde: diante do Concello de Redondela

Na actuación participarán os Cantares de Reis de Arcade de Riba, os Cantares de Reis de Soutoxuste e o grupo de Panxoliñas de Soutomaior, ademais de persoas voluntarias que se sumarán á interpretación final.

A iniciativa enmárcase nas concentracións semanais que o colectivo leva realizando de maneira ininterrompida desde o inicio do conflito, no que denuncian a situación que vive a poboación palestina.

