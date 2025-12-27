Rescatan el cuerpo sin vida de un hombre en una zona de difícil acceso en Redondela

Los servicios de emergencia rescataron este sábado por la mañana el cuerpo sin vida de un hombre en una zona de difícil acceso situada en el municipio de Redondela. El suceso se produjo concretamente en una pista de la Senda da Auga, en la parroquia de Cedeira. El 112 Galicia recibió el aviso a las 09:35 horas, cuando un particular que circulaba en bicicleta por la zona encontró a un hombre tendido en una pista de tierra, aparentemente inconsciente, y solicitó asistencia sanitaria.

De inmediato, desde la sala de operaciones del 112 se movilizó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, así como al GES de Mos, los Bomberos de Vigo y de O Porriño, la Policía Nacional, la Policía Local y efectivos de Protección Civil.

Una vez en el lugar, los equipos de emergencia tuvieron que rescatar el cuerpo desde un punto de difícil acceso. Tras la intervención, se confirmó el fallecimiento de la víctima, un hombre de 80 años, con patologías previas, que habría caído por un vallado de unos dos metros de altura.