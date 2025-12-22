Guardia Civil y GNR de Portugal intervienen 1.400 kilos de bivalvos en un control conjunto en Valença
El vehículo en el que transportaban el marisco era robado y fue también intervenido
El Seprona de la Guardia Civil de Tui y la Guardia Nacional Republicana (GNR) de Portugal intervinieron en un control conjunto 1.400 kg de bivalvos.
Fue durante la madrugada del pasado día 19 de diciembre cuando realizaron un control de la campaña de prevención del furtivismo de angulas y bivalvos, por la proximidad de las fiestas navideñas, en la autovía A3 de la localidad de Valença do Minho (Portugal) llevando a cabo tres inspecciones, en las que se interceptan 200 kg de berberecho, 500 kg de almejas y 700 kg de almejas, siendo estas de diferentes especies.
En una de las inspecciones se detectó además que el vehículo donde transportan el marisco era robado, por lo que también se intervino. Además, formularon denuncia y posteriormente se inmovilizaron 375 litros de aguardiente sin documentar en destino (Ourense).
- Davila 21/12/2025