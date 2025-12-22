El amuleto de Porriño y Salvaterra

La suerte de la Lotería de Navidad esquivó las comarcas del área metropolitana de Vigo, con dos únicas excepciones en Porriño y Salvaterra de Miño, donde se vendieron dos décimos de uno de los quintos, el 77715, y uno del tercer premio, el 90.693. Entre los tres suman un pellizco de 62.000 euros en el sorteo de la lotería de Navidad de este 2025.

A pesar de que la diosa fortuna pasó de largo este año por el sur de la provincia, el X de la Suerte de Porriño no falló a su clientela vendiendo un décimo del tercer premio, que se queda en la villa, y un quinto. «Es la recompensa a muchos días aquí, sin estar con la familia», comentaban Andrés y Benjamín Martínez, padre e hijo, regentes de esta administración de lotería en el centro de Porriño, que en los últimos años repartió 35 grandes premios, convirtiéndose en la lotería más afortunada de Galicia.

Esto ha hecho que su clientela sea muy dispersa, con compradores que paran a propósito en Porriño para comprar su décimo, y otros que adquieren el suyo por internet desde diferentes puntos de España.

No obstante, este año la suerte se ha quedado en Porriño, pues el agraciado con el tercer premio, que se lleva 50.000 euros, fue un vecino de la villa, de 31 años, que compró el décimo «por un presentimiento, quería un numero acabado en 93 y este era el único que tenían». Aunque el agraciado prefiere no revelar su identidad, apunta que, con el premio «pasaremos unas buenas Navidades en familia, y luego ya se verá».

El Bazar Santos brinda por un quinto premio. / Anxo Gutiérrez

El otro punto del área metropolitana donde volvió a parar la suerte fue en el Bazar Santos, en Salvaterra de Miño, que ya en 2023 repartió el Gordo y un quinto premio. Este año repitió un quinto premio, el 77715, el mismo número que el otro quinto que cayó en Porriño y en otros puntos de Galicia, cuyo agraciado, también fue un vecino de Salvaterra.

En el resto de comarcas, Baixo Miño, Val Miñor y Redondela, no tocó ni un euro.