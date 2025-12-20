Muere un motorista en Salvaterra

Trágica madrugada en las carreteras del área de Vigo. Antes de la colisión entre una furgoneta y un turismo ocurrida en la salida de la autopista AP-9 en el puente de Rande que se saldó con un fallecido y tres heridos, tenía lugar otro accidente en una carretera de Salvaterra do Miño con el fatal resultado de un motorista fallecido.

Este suceso tenía lugar sobre la 1.15 horas de este sábado. Según la información de la Axencia Galega de Emerxencias (Axega), a esa hora se recibe el aviso de un particular alertando de que había ocurrido un accidente en el kilómetro 10 de la PO-510. La llamada ya avanzaba que el motorista podría estar muerto.

Hipótesis que no tardaría en confirmarse. Una ambulancia del 061 desplazada al lugar, junto a una patrulla de la Guardia Civil, certificaron el fallecimiento del motorista. Son los únicos detalles de este siniestro, por lo que las causas son una incógnita, de momento.