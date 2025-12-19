Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Excarcelada una conductora tras volcar su coche en la AG-57 en Nigrán

Fue la herida la que alertó al 112 de que no podía salir tras el impacto contra un camión y haber quedado su vehículo apoyado en la carretera contra el lateral de su puerta

La autopista do Val Miñor, desde el mirador de O Cortelliño, en Baiona. / Marta G. Brea

R. V.

Vigo

Un accidente de tráfico en la AG-57 a primera hora de hoy ha obligado a intervenir a los bomberos, además de a emergencias sanitarias y policía. Ocurrió al filo de las ocho de la mañana, cuando –según informa Emerxencias Galicia 112– la propia accidentada llamó para informar de que había tenido el accidente y no podía salir del vehículo. El coche volcó sin dar la vuelta completa y quedó apoyado junto a la mediana sobre el lateral izquierdo, lo que impedía que la víctima pudiera abandonar el coche.

Inmediatamente los bomberos de O Porriño acudieron a la zona y liberaron a la conductora, que fue atendida por el personal del servicio de urgencias sanitarias del 061.

En su llamada, la conductora indicó que había golpeado contra un camión que circulaba delante suya a la altura del kilómetro 14, a la altura de Camos (Nigrán) en dirección Vigo

El 112 Galicia avisó también a los bomberos de Vigo además de a los de O Porriño. También alertaron a la Guardia Civil, a los miembros del GES Val Miñor, Policía Local y servicio de autopistas.

