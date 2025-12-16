Condenan a un hostelero de Baiona a 3 años y medio de prisión por vender cocaína en su bar

Un hostelero de Baiona aceptó esta mañana 3 años y medio de prisión por tráfico de drogas. La defensa solicita la suspensión extraordinaria que contempla el Código Penal para que no ingrese en la cárcel, si bien esta cuestión se decidirá en fase de ejecución de sentencia. El fiscal avanzó que informará favorablemente si, efectuado un reconocimiento por parte de los médicos forenses, se acredita que el acusado ya no consume estupefacientes en la actualidad. Al tiempo de los hechos, en 2022, consumía cocaína y marihuana. En caso de concedérsele finalmente este beneficio, el Ministerio Público también pidió que se le imponga la obligación de someterse a controles periódicos de orina y cabello de cara a garantizar que no retoma esta adicción.

La vista se celebró en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo. Los hechos se remontan a 2022, cuando la Guardia Civil de Baiona tuvo conocimiento de que el acusado se dedicaba a la venta de sustancias estupefacientes en su domicilio, en la calle y en el bar que regentaba en dicha localidad.

Establecidas vigilancias, el 3 de febrero de 2022, sobre las 20.15 horas, en el interior del vehículo que conducía en la calle Ciudad de Vigo de Baiona, el hombre entregó a cambio de dinero a un cliente una bolsita plástica que contenía cocaína adulterada con piracetam.

A la vista de esta situación y de las informaciones que llegaban a los agentes de que vendía droga mientras trabajaba, el 22 de octubre de ese año, sobre las 00.30 horas, se produjo una inspección en el bar que regentaba, donde los guardias civiles se incautaron de cocaína de nuevo adulterada con piracetam o manitol, así como útiles relacionados con el tráfico de drogas.

«La sustancia intervenida y los útiles incautados estaban destinados al pesaje, elaboración de dosis de sustancia estupefaciente y suministro de dichas sustancias a otras personas, en el interior del bar en el que trabaja y valiéndose de dicha circunstancia», indica el Ministerio Fiscal en su escrito.

A clientes que se encontraban en el bar también se les aprehendieron estupefacientes adquiridos allí.