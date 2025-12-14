Antonio Orozco actuará el 27 de junio en las canteras de Porriño

Horas después de cerrar en el Movistar Arena de Madrid su última gira, tour conmemorativo y celebratorio de su 25 aniversario como artista en el que reunió a más de 200.000 espectadores, Antonio Orozco anunció el viernes una nueva tanda de 26 conciertos en España entre el 13 de junio y el 22 de diciembre de 2026. Una extensión de «La gira de mi vida» que, con el cambio de año, cambia también de nombre. «Una canción deja de ser de su autor justo en el momento en el que tú la cantas, y una gira deja de ser mía cuando tú ya la has disfrutado. En este 2026, por fin podemos anunciar que le vamos a dar la bienvenida a «La gira de tu vida»; no de la mía, de la tuya», asegura el cantante en un vídeo compartido en redes. Albacete, Gijón, Porriño, Sevilla, Olot, Huelva, Ciudad Real, Cuenca, Madrid, A Coruña, Mallorca, Murcia y Tarragona son algunas de las ciudades por las que pasará una gira que echará el cierre en Barcelona el 22 de diciembre de 2026.

A lo largo de estos meses, celebra la promotora de la gira, Orozco «ha construido un directo en constante evolución, respaldado por una banda sólida y una narrativa que ha celebrado su trayectoria sin renunciar a una mirada actual. Ese vínculo construido con el público inspira ahora su nuevo proyecto: una evolución natural del concepto inicial que sitúa al espectador en el centro del relato».

Tras haber reunido a más de 200.000 asistentes durante 2025 revisando sus 25 años de carrera, Orozco «propone ahora transformar esa mirada introspectiva en una experiencia compartida». A continuación, todas las fechas de 2026: Albacete (13 de junio), Gijón (20 de junio), canteras de Porriño (27 de junio), Sevilla (4 de julio), Olot (9 de julio), Almería (10 de julio), La Carolina-Jaén (11 de julio), Badajoz (17 de julio), Huelva (18 de julio), Alicante (25 de julio), Fuengirola (15 de agosto), Puerto de Santa María (16 de agosto), Ciudad Real (19 de agosto), Córdoba (11 de septiembre), Badajoz (12 de septiembre), Madrid (19 de septiembre), Granada (26 de septiembre), Coliseum de A Coruña (3 de octubre), Mallorca (9 de octubre), Valencia (17 de octubre), Murcia (24 de octubre), Tarragona (14 de noviembre), Vitoria (20 de noviembre), Salamanca (21 de noviembre) y Barcelona (22 de diciembre)..