Prisión provisional para el hombre detenido por el atraco con arma de fuego en una gasolinera de Tui

Está investigado por robo con violencia o intimidación, amenazas, coacciones, lesiones, daños, atentado, detención ilegal y tenencia ilícita de armas

La gasolinera de Tui asaltada esta mañana empuñando un arma de fuego. / GSV

E. P.

La jueza del Tribunal de Instancia de Tui, plaza número 2, ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del hombre detenido el pasado martes por un atraco en una gasolinera de la parroquia tudense de Guillarei.

Según han confirmado fuentes judiciales, el detenido está investigado por robo con violencia o intimidación, amenazas, coacciones, lesiones, daños, atentado, detención ilegal y tenencia ilícita de armas.

Los hechos se produjeron en la mañana del martes, y el hombre fue detenido en la propia estación de servicios. Fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil explicaron que el atracador portaba un arma de fuego real y que trató de agredir a varias personas.

También confirmaron que se produjo un disparo al aire de manera preventiva por parte de los agentes, que llegaron a forcejear con el sospechoso. Tras la detención, el hombre fue evacuado a un centro sanitario, ya que se encontraba muy alterado.

