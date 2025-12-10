El belén de Arbo ya luce en el mercado municipal

El belén municipal de Arbo se expone este año en el Mercado Municipal y se puede visitar de martes a sábado en horario de 8.00 a 14.00 horas. El belén fue diseñado y elaborado por el vecino de la parroquia de Sela, José Mariño, reconocido con el primer premio en el Concurso de Decoración de Navidad de Arbo.