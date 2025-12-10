Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El belén de Arbo ya luce en el mercado municipal

El belén municipal de Arbo se expone este año en el Mercado Municipal y se puede visitar de martes a sábado en horario de 8.00 a 14.00 horas. El belén fue diseñado y elaborado por el vecino de la parroquia de Sela, José Mariño, reconocido con el primer premio en el Concurso de Decoración de Navidad de Arbo.

