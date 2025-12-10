El belén de Arbo ya luce en el mercado municipal
El belén municipal de Arbo se expone este año en el Mercado Municipal y se puede visitar de martes a sábado en horario de 8.00 a 14.00 horas. El belén fue diseñado y elaborado por el vecino de la parroquia de Sela, José Mariño, reconocido con el primer premio en el Concurso de Decoración de Navidad de Arbo.
- Beatriz Fernández (27 años): «Tuve que renunciar a mucho y adaptar mi vida para conseguir ser jueza»
- Un ciclón llega a Vigo: vientos de más de 80 kilómetros por hora, lluvias fuertes y olas de hasta seis metros
- Retenciones en Vigo: varios autobuses de turistas portugueses complican el tránsito en Beiramar
- Estas son las tiendas y centros comerciales de Vigo que abren hoy, lunes 8 de diciembre
- El buque «Novaya Zemlya» descargará en Cuba tras el veto a hacerlo en España
- Vigo sella el contrato que le permitirá ejecutar su plan masivo de «humanizaciones» en 300 calles de la ciudad
- Vecinos denuncian la conversión de una discoteca en after hours
- El Concello de Vigo desembolsa ya casi 1.000 euros por vecino para sostener los servicios públicos