Atropellan a una joven en Redondela

Una joven fue atropellada en la noche de este miércoles en Redondela. La mujer cruzaba la carretera por un paso de peatones cuando fue alcanzada por un coche.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 22.00 horas aproximadamente en la intersección entre la avenida de Redondela y Camiño Roncal. El conductor, de mediana edad, se bajó de su turismo para atender a la afectada.

La joven estaba consciente tras los hechos, pero fue trasladada en ambulancia a un centro médico.

Hasta el lugar, además de los servicios sanitarios, acudieron la Policía Local de Redondela y la Guardia Civil, que se encarga ahora de investigar lo ocurrido.