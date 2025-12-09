Detenido tras asaltar con un arma de fuego una gasolinera en Tui

La Guardia Civil ha detenido esta mañana a un individuo que sobre las 8 horas asaltó una gasolinera en Tui. En el robo, cometido con violencia e intimidación, empuñó un arma de fuego real con el que realizó un disparo al aire, apuntan fuentes de la Comandancia de Pontevedra.

No se registraron heridos y «no hubo peligro para las personas», apuntan las mismas fuentes.

El atraco ocurrió pasadas las 8 horas de este martes en una estación de servicio de la parroquia de Guillarei.

El asaltante fue detenido en la propia gasolinera.

[Habrá ampliación]