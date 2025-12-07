Camelias para la villa de las flores

Las Jornadas de la Camelia de Ponteareas arrancaron ayer con un completo programa de actividades en torno a esta flor invernal. Entre las propuestas más destacadas figuraron una charla–cata de té y un taller especializado, ambos con una notable participación. La jornada incluyó también la actuación de las pandereteiras Sadeo y la apertura de una exposición que reunió a 27 expositores, convirtiéndose en uno de los espacios más concurridos del día.

Para hoy, el programa mantiene abierta la muestra en la consistorial e incorpora —si el tiempo lo permite— la actuación de la rondalla Santa Eulalia de Atios, que pondrá el broche musical a la celebración a partir de las 17.00 horas.

Durante el acto de inauguración, la alcaldesa de Ponteareas destacó que, gracias a la camelia, «villas y ciudades gallegas viven cada invierno una auténtica explosión de belleza, que embellece nuestras calles y genera un atractivo turístico capaz de atraer a miles de visitantes». Subrayó además que «la camelia es mucho más que una flor hermosa: es un símbolo profundamente ligado a nuestra tierra. Galicia lleva décadas cultivándola con pasión, convirtiéndola en un elemento ornamental que define jardines históricos, pazos, espacios públicos y propuestas tan exitosas como la Ruta de las Camelias».

El acto contó con la presencia del diputado de Acción Comunitaria, Javier Tourís, y de la presidenta de la Sociedad Española de la Camelia, Carmen Salinero, y estuvo presidido por el teniente de alcaldesa, Juan Carlos González Carrera. Durante la inauguración también se entregaron los premios del concurso de relatos sobre la flor, que recayeron en Xabi Barros Rodríguez (3.º premio), Martín de León González (2.º premio) y Anxo Fernández Carrera (1.º premio).

Ponteareas, conocida como la villa de las flores por su tradición vinculada al Corpus, y que ya en 2019 organizó un evento similar, abre así un nuevo espacio para la promoción del mundo de la camelia, sumándose a otras localidades gallegas que ya impulsan iniciativas similares cada año, como Tui, Salceda de Caselas, A Guarda o Porriño, así como la vecina portuguesa de Monçao.