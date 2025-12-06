La Guardia Civil denuncia el vertido de hidrocarburos del puerto deportivo de Baiona a la red de saneamiento

La Guardia Civil ha denunciado un vertido de hidrocarburo del puerto deportivo de Baiona en la red de sanemiento municipal y que ocasionó un fuerte olor.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, el 24 de noviembre la patrulla del Seprona de Vigo recibió un aviso en el que informaba de un fuerte olor a hidrocarburo en el alcantarillado público de Baiona.

Ese día el alcalde publicó un bando municipal en el que constaba que se habían detectado vertidos de combustible en varios puntos de la red de saneamiento municipal, lo que generó "la presencia de olores y posibles gases peligrosos e inflamables".

Los agentes, una vez en la localidad y tras realizar diferentes gestiones, ubicaron un posible vertido de hidrocarburo, realizado en fechas concordantes con los días de la emanación de olores en el saneamiento, en el interior de las instalaciones del puerto deportivo de Baiona.

Continuando con las gestiones para el esclarecimiento del hecho y tras investigaciones realizadas, el miércoles día 26 de noviembre, efectuaron una nueva inspección en el interior de las instalaciones del puerto deportivo de Baiona.

De esta forma, los agentes concluyeron que en días pasados el depósito de almacenamiento de gasolina, sito en el interior de las instalaciones del puerto deportivo, sufrió filtraciones por causas desconocidas de agua salada, mezclándose con el carburante existente.

Ante esto el personal del puerto, con ayuda de una manguera, proceden al vaciado de la mezcla existente en el interior del depósito a una fosa de decantación que posteriormente se comunica con el saneamiento municipal de la localidad.

La Guardia Civil denunció los hechos ante el Ayuntamiento de Baiona, Mediombiente y Portos de Galicia.