El PP recurre a la vía judicial contra la subida de la basura
El grupo municipal del PP de Redondela, con motivo del período voluntario de pago de la nueva tasa de basura, asegura que seguirá luchando contra la «inxusta e brutal» subida de este tributo en una media de un 165%. En este sentido indica que, tras ser aprobada por el pleno por PSOE, BNG y AER, está centrando sus esfuerzos en el recurso judicial presentado contra este incremento.
El portavoz popular, Javier Bas, también anuncia que derogará esta ordenanza fiscal si llega al gobierno local tras las elecciones municipales de 2027 y emprenderá una mesa de diálogo con los vecinos, comerciantes, hosteleros y empresas «para aunar unhas taxas máis razoables e a sostibilidade do servizo».
Bas lamenta que la familiastengan que pagar tarifas de 100 euros en un contexto de inflación muy elevada, «pero sobre todo estase causando un grandísimo prexuízo aos negocios, xa que a práctica totalidade de comercios e locais de hostalería pagan entre 216 e 2.601 euros, tras un incremento medio que supera o 300%».
- Davila 02/12/2025
- Davila 03/12/2025
- Un restaurante escuela en Ourense ofrece menús de alta cocina a precio formativo y reservas agotadas
- «A los niños ya no se le caen los dientes»
- La Clínica Pintado se despide tras 70 años dando a luz a miles de vigueses
- ¿Cuánta gente vive realmente en Vigo?
- Una cuidadora que volvía de trabajar y un obrero jubilado: un mortal accidente de tráfico que consterna a todo un pueblo
- Más de un millar de británicos invade A Laxe: «Vine con mi jersey navideño»