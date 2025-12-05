El PP recurre a la vía judicial contra la subida de la basura

El grupo municipal del PP de Redondela, con motivo del período voluntario de pago de la nueva tasa de basura, asegura que seguirá luchando contra la «inxusta e brutal» subida de este tributo en una media de un 165%. En este sentido indica que, tras ser aprobada por el pleno por PSOE, BNG y AER, está centrando sus esfuerzos en el recurso judicial presentado contra este incremento.

El portavoz popular, Javier Bas, también anuncia que derogará esta ordenanza fiscal si llega al gobierno local tras las elecciones municipales de 2027 y emprenderá una mesa de diálogo con los vecinos, comerciantes, hosteleros y empresas «para aunar unhas taxas máis razoables e a sostibilidade do servizo».

Bas lamenta que la familiastengan que pagar tarifas de 100 euros en un contexto de inflación muy elevada, «pero sobre todo estase causando un grandísimo prexuízo aos negocios, xa que a práctica totalidade de comercios e locais de hostalería pagan entre 216 e 2.601 euros, tras un incremento medio que supera o 300%».