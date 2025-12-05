A Paradanta gana un nuevo observatorio de estrellas
A Cañiza ultima los trabajos de acondicionamiento del mirador en el Alto de Montouto
El Concello de A Cañiza ultima los trabajos que dan forma al nuevo Observatorio Nocturno y Mirador Interpretativo de Montouto, ubicado en el alto del mismo nombre e integrado en la red de recursos turísticos del Xeodestino Condado-Paradanta.
Una iniciativa supramunicipal orientada a promover el turismo estelar, el conocimiento del paisaje y la divulgación ambiental que fue posible gracias a la cesión de terrenos al Concello de A Cañiza por parte de las comunidades de montes de A Lamosa y Achas.
El gobierno local que dirige Luis Piña lleva años trabajando en este proyecto. Consiguió la cesión gratuita de dos hectáreas de terreno de los comuneros de A Lamosa, de Covelo, a finales de 2022; y este verano firmó el convenio de cesión de la superficie necesaria para completar el proyecto con los de Achas. Dicho convenio no establece ninguna contraprestación económica, aunque el Concello asume el mantenimiento, limpieza y conservación de las instalaciones y se compromete a la contratación de los seguros correspondientes y al cumplimiento estricto de la normativa vigente.
Al igual que el convenio firmado con la Comunidad de Montes da Lamosa, el contrato establece que la cesión es por tiempo indefinido, siempre y cuando el terreno se destine al fin para el que fue concedido.
«Este proyecto es un ejemplo de cooperación práctica y eficaz entre instituciones locales, que pone en valor uno de los espacios naturales más singulares de nuestro Concello y que, además, ya es una realidad», valora el regidor, Luis Piña.
83.000 euros
Las obras para el acondicionamiento del mirador ya están en marcha y se adjudicaron por cerca de 83.000 euros. Se instalarán cuatro puertas orientadas a cada uno de los cuatro puntos cardinales, de manera que todas sean visibles desde las otras. En el espacio interior definido por estos cuatro puntos se instalará el observatorio, delimitado por las piezas de hormigón.
Desde el propio mirador de Montouto se podrán avistar los otros miradores de la Red del Xeodestino Condado-Paradanta, ya instalados, como son el de San Nomedio de As Neves, Castelo do Faro de Covelo y San Cibrán de Ponteareas.
