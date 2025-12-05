La Navidad «ecofriendly» de Baiona

Miles de leds decoran, como en cualquier otra localidad, las calles de Baiona estas fiestas. Pero en la villa real a las luces se unen cajas plásticas, neumáticos, cápsulas de café, restos de redes de pesca, tablas y hasta bidones vacíos. Suena a vertedero pero nada más lejos de la realidad. El resultado es un conjunto de cuidados montajes que sorprenden por su originalidad y su estética gracias al esfuerzo de entidades y vecinos particulares que nada tienen que envidiar a los desplegados por la empresa encargada del alumbrado festivo.

Se trata de los trabajos que compiten en el Certame de Decoración de Adornos de Nadal de Tamaño mediano-xigante con Materiais de Refugallo 2025-2026. La Concellería de Festexos, Medio Ambiente e Comercio, que dirige Ruth Álvarez, lo ha organizado por tercer año consecutivo con el objetivo de promover unas navidades sostenibles. El éxito de la convocatoria crece y han sido diez los proyectos presentados.

Un calendario de adviento fabricado con cajas. / Marta G. Brea

El jurado tendrá dificultades para decidirse dada la calidad de las elaboraciones, que también va a más cada año.

Compiten en dos categorías por los premios de 800, 400, 200 y 100 euros, pero también por los selfis de los viandantes. La galleta de jenjibre que saluda junto a la capilla de La Misericordia encanta a los más pequeños, mientras que un gran corazón rojo asombra en la alameda de Carabela Pinta. Allí se ubican también un calendario de adviento, un muñeco de nieve de neumáticos y un banco luminoso hecho de un bidón y redes.

Una galleta de jenjibre hecha de cápsulas de café. / Marta G. Brea

Unas alas de luz junto al muelle también llaman la atención, entre otros elementos, que «son xa un atractivo máis da nosa vila», destaca la concejala Ruth Álvarez.

La edil se muestra orgullosa de la «implicación cidadá». «Cada ano a xente valora máis a importancia desta iniciativa que reforza a creatividade local e o compromiso ambiental do Concello. Cada adorno ten detrás a súa propia historia, e engade valor ao ambiente festivo», subraya.