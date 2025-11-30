La catedral de Tui cumple 800 años siendo «faro» y «matriz de la Diócesis»

La catedral de Santa María de Tui, la única en la provincia de Pontevedra, sede de la Diócesis de Tui-Vigo y símbolo pétreo de la ciudad tudense, cumplió este domingo los 800 años desde su consagración a cargo del obispo Esteban Egea en 1225. Para celebrar el inicio de los actos conmemorativos, así como la apertura del Año Jubilar que se extenderá hasta el 30 de noviembre de 2026, el templo acogió una misa presidida por el arzobispo de Santiago de Compostela, monseñor Francisco José Prieto, quien invitó a todas las personas que llenaron la catedral a «sentirse parte de esta historia que continúa».

Junto al arzobispo compostelano, concelebraron la eucaristía el obispo de la Diócesis de Tui-Vigo, Antonio Valín; el obispo emérito, Luis Quinteiro, y el arzobispo de Braga, José Manuel García. Igualmente, asistieron los obispos de Lugo, Ourense y Mondoñedo-Ferrol y el arzobispo emérito de Tánger. En cuanto a las autoridades civiles y militares, además del alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, y demás miembros de la corporación tudense, destacó la presencia del presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices; el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José Campos; el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles; el subdelegado del Gobierno, Abel Losada; el diputado de Turismo, Pablo Castillo; el comandante naval del Miño, Víctor García Pozuelo; el presidente de la Cámara de Valença, José Carpinteira; y el alcalde de Frómista, Feliciano Montes, entre otros.

El coro y una banda pusieron música a la ceremonia. / P. Hernández Gamarra

Monseñor Francisco José Prieto definió en su homilía a la catedral de Tui como «esa madre que nos acompaña y acoge», e indicó que, hoy en día, «la distracción permanente, la prisa y la saturación de estímulos pueden robarnos la capacidad de percibir la presencia en Dios», por eso dijo que «necesitamos espacios de silencio, de diálogo, con la conciencia y con Dios». También tuvo palabras para las tecnologías, llamando a «formarnos en un uso sabio de la inteligencia artificial, colocando a las personas antes que los algoritmos, y armonizando las inteligencias técnica, emocional, social, espiritual y ecológica». Por último, monseñor Francisco José Prieto recordó cómo, 800 años después de su consagración, la catedral de Tui sigue en pie «no solo como una obra de arquitectura, sino como símbolo de una fe que atravesó y atraviesa los siglos».

La eucaristía concluyó con el rezo que dio inicio al Año Jubilar con motivo del 800 aniversario de la catedral. Se trata del primer jubileo suscrito a la Diócesis de Tui-Vigo, que solicitó en 2023 el obispo emérito Luis Quinteiro Fiuza; el cual coincide con Año Jubilar 2025 que se celebra en toda la Iglesia Católica, lo que refuerza la importancia de dicho aniversario.

El arzobispo de Santiago de Compostela presidió la misa. / P. H. Gamarra

Tras la misa, y antes de que diera comienzo el concierto «Os fogos de San Telmo», tomó la palabra el alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, quien definió la catedral como «un edificio extraordinario, omnipresente en el paisaje de este rincón de Galicia», y citó a Unamuno, que la llamó «un balcón abierto a un paraíso». El regidor tudense también definió la catedral como «símbolo vivo de las relaciones entre Galicia y Portugal», cuya influencia trascendió las fronteras administrativas.

«La catedral es el faro que ilumina nuestra historia», concluyó Cabaleiro, que precedió al obispo, Antonio Valín, en el uso de la palabra. Este, por su parte, definió el templo tudense como la «matriz de toda nuestra diócesis»; mientras que el presidente del Parlamento, Miguel Santalices, cerró las intervenciones recordando subrayando que la catedral de Tui también es la puerta de entrada a Galicia de los miles de peregrinos que cada añosrealizan el Camino Portugués a Santiago.