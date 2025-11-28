Baiona ilumina una Navidad familiar y sostenible
Los protagonistas del encendido de las luces fueron los niños y niñas de la escuela infantil O Areal de Sabarís
D. P.
Baiona encendió este viernes su alumbrado navideño con un acto en la Plaza del Concello, del que fueron protagonistas los niños y niñas de la escuela infantil O Areal de Sabarís. Juntos pulsaron el botón que iluminó la villa real con más de un millón de luces led. Tras el encendido, tuvo lugar el concierto de «Marcos Sabor Sax», uno de los más de 35 eventos que tiene programado el Concello de Baiona para disfrutar de una Navidad familiar y sostenible.
- Una empresa de reformas de Vigo demanda a una clienta por impago y acaba condenada por hacer mal una cocina
- La vida a bordo del capitán solitario y sus tres grumetes
- «Grité '¡Ayuda!' y '¡Socorro!' y nadie llamó a la Policía»: denuncia una agresión en Vigo ante la pasividad de los viandantes
- Davila 26/11/2025
- El Parlamento de Galicia exige al Gobierno que detenga la regulación de la pesca recreativa
- La huelga de auxiliares de Enfermería obliga a suspender cirugías en el Chuvi
- Ribera Povisa ficha al segundo jefe de Cardiología en poco más de un año
- Los médicos protagonizan la huelga en los centros de Atención Primaria de Galicia