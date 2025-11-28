Baiona ilumina una Navidad familiar y sostenible

Baiona encendió este viernes su alumbrado navideño con un acto en la Plaza del Concello, del que fueron protagonistas los niños y niñas de la escuela infantil O Areal de Sabarís. Juntos pulsaron el botón que iluminó la villa real con más de un millón de luces led. Tras el encendido, tuvo lugar el concierto de «Marcos Sabor Sax», uno de los más de 35 eventos que tiene programado el Concello de Baiona para disfrutar de una Navidad familiar y sostenible.

Baiona enciende sus luces de Navidad / Marta G. Brea