A Guarda se convierte en uno de los 5 finalistas de la campaña 'Juntos brillamos más 2025' de Ferrero Rocher
Hasta el próximo domingo 30 de noviembre se podrá votar para que el municipio pontevedrés gane la edición de este año
Pensar en la Navidad en Galicia es pensar en las luces de Vigo, pero a las declaraciones de Abel Caballero de que esta «será la mejor (Navidad) de la historia de Vigo» les ha salido un fuerte competidor. A Guarda se convierte en uno de los cinco finalistas de la campaña 'Juntos brillamos más' de Ferrero Rocher.
Hasta el próximo domingo 30 de noviembre, se podrá votar en la web de Ferrero Rocher para que el municipio pontevedrés consiga «vivir una iluminación espectacular estas navidades».
En la pasada edición, Ribadavia consiguió hacerse con el premio y engalanar sus calles con más de 250.000 bombillas led; tres kilómetros de cableado; un gran árbol iluminado de 12 metros, y una bola dorada gigante que semeja un enorme bombón dorado en un guiño a la famosa firma patrocinadora.
A Guarda entre los cinco finalistas
Este año, cada comunidad autónoma presentaba un pueblo como candidato. Durante las fases anteriores, el municipio pontevedrés ha conseguido superar a localidades como San Vicente de la Barquera en Cantabria o Graus en Aragón.
Los cinco municipios finalistas de esta edición son:
- A Guarda (Galicia)
- Bullas (Murcia)
- Cudillero (Asturias)
- Fuente del Maestre (Extremadura)
- Tejeda (Islas Canarias)
¿Logrará A Guarda tomar el relevo de la localidad ourensana de Ribadavia y convertirse en el pueblo más brillante durante estas Navidades? Todavía es pronto para dar una respuesta, pero la localidad pontevedresa
