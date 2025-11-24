Arde una casa de dos plantas en Areas, en Tui
No se registraron heridos
Un incendio ha quemado esta madrugada una casa de dos plantas en Tui. Las llamas se originaron poco antes de las 6 de la madrugada de este lunes, en una vivienda situada en el lugar de A Bouza Valada, en la parroquia de Areas.
No se registraron heridos, pero la casa quedó totalmente calcinada.
El 112 alertó alos Bombeiros do Baixo Miño, a la Guardia Civil, a Protección Civil y al GES de A Guarda.
El incendio se dio por sofocado sobre las 9 horas.
