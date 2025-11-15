Descarrila un tren de mercancías en As Neves que se dirigía a Vigo
El comboy cargaba bobinas de cobre y acabó impactando contra un muro
Un tren de mercancías cargado con bobinas de cobre que circulaba esta tarde por la vía férrea Guillarei-Vigo descarriló en el termino municipal de As Neves.
El accidente tuvo lugar poco después de las 19.30 horas y, según los primeros datos, por causas aún desconocidas, se salió de la vía y chocó contra un muro en un entorno próximo al río Miño, en una de las zonas de trazado más antiguo de Galicia.
El maquinista se encuentra bien y, aunque en un principio se pensó que estaba atrapado, pudo salir por sus propios medios.
Hasta el lugar se desplazaron los bomberos de Ponteareas, así como distintas unidades de emergencias y la Guardia Civil.
