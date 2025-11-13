Rescatan a un conductor de 39 años herido tras volcar su coche en Salvaterra do Miño
Ocurrió esta mañana en la carretera PO-403 a su paso por el lugar de Fornelos
Fue evacuado al Hospital Álvaro Cunqueiro
Un hombre de 39 años de edad, I.M.C., ha sido rescatado este jueves tras volcar el coche en el que viajaba, en el municipio pontevedrés de Salvaterra do Miño, según ha informado el CIAE 112 Galicia.
El accidente ocurrió sobre las 7.30 horas, en la carretera PO-403 a su paso por el lugar de Fornelos, en Salvaterra. Un particular alertó a Emergencias e informó de que el coche había volcado y que había una persona en su interior con dificultades para salir.
El 112 movilizó a los bomberos de O Porriño y al GES de Ponteareas, además de alertar a la Guardia Civil de Tráfico y a Urxencias Sanitarias-061. Los equipos de rescate pudieron liberar al hombre herido, que fue atendido por los profesionales sanitarios.
Hasta el punto se trasladó una ambulancia de soporte vital básico, mdeicalizada con un equipo médico de Atención Primaria, y trasladó al hombre al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.
