Tui organiza una jornada sobre memoria democrática

Tui celebra mañana, miércoles, una nueva actividad del Mes da Memoria. Consistirá en una jornada sobre la recuperación de la memoria democrática en Tui, que tendrá lugar en el Espacio Sociocultural de la calle Camilo José Cela, a las 19.00 horas. La actividad comenzará con la conferencia inaugural «As vítimas e a memoria», a cargo del catedrático de Historia Contemporánea de la USC y numerario de la Real Academia Galega, Lourenzo Fernández Prieto.

A continuación, se celebrará una mesa redonda con las intervenciones de la profesora Helena Pousa, que hablará sobre la represión tras la sublevación del 18 de julio del 1936, centrada especialmente en las mujeres; la investigadora Natalia Jorge Pereira, con una intervención sobre los años del hambre y la represión de la postguerra y el papel del contrabando en aquella época; y el escritor Xosé María Álvarez Cáccamo, que recuperará la memoria de las víctimas, especialmente a través de sus escritos.

La edil de Cultura, Sonsoles Vicente, señala que la jornada es una oportunidad para acercarse a conocer un momento de la historia vinculado con el golpe militar el 1936, la represión y la posterior dictadura, con el objetivo de recuperar esa memoria, dignificar a todas las víctimas y abrir espacios de aprendizaje de nuestra historia reciente y de debate para desenvolver un espíritu crítico.