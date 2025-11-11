El regreso de Canaílla, el pájaro más famoso e intrépido de A Foz

Ya ha puesto el corazón en un puño a más de uno al cruzar la calzada en plena rotonda de A Ramallosa y ha sido grabado y fotografiado por numerosos miñoranos en el entorno de A Foz. Canaílla, el ibis eremita que el año pasado se hizo famoso por sus aventuras en el Val Miñor, ha vuelto a la que parece ya su segunda casa. Y es que a este ejemplar de ave en peligro de extinción parece gustarle la comarca y ha regresado en las últimas horas a la marisma que une los muncipios de Nigrán y Baiona después de una estancia de tres meses en las mismas fechas del año pasado.

Canaílla vuela libre pero bajo un estricto seguimiento científico gracias a las anillas que lleva en las patas, una amarilla y una roja que indica que fue criado en un zoológico. Forma parte del Proyecto Eremita, un programa conjunto entre el Zoobotánico Jerez y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, para tratar de evitar la desaparición de una especie de la que quedan unos 700 ejemplares. Sus investigadores estudian técnicas de liberación de ibis eremitas nacidos en cautividad para establecer una población sedentaria, estable y autosuficiente en la zona de suelta. El ejemplar más popular del Miñor nació en 2003 en el zoo de Halle, en Alemania, y fue soltado en Cádiz, en la comarca de Vejer de la Frontera, tal y como explica Manuel Sobrino, experto más conocido en redes como El Naturalista Cojo, que lo sigue desde su aparición estelar hace un año.

Y es que Canaílla fue visto por primera vez en noviembre de 2024 en A Foz, sus andanzas entre vehículos se hicieron virales. Aquí permaneció varios meses y regresó a su hogar gaditano. Pero parece que aquella temporada le supo a poco y, al contrario de los cientos de veraneantes con segunda residencia en los muncipios baionés y nigranés, él ha elegido los meses de otoño-invierno para disfrutar de los atractivos de la turística comarca. Ha encontrado las comodidades y la alimentación que necesita en el estuario del Miñor, pese a los altos niveles de contaminación por aguas fecales por los que los científicos lo consideran una cloaca a cielo abierto.

Viene de Ponte Caldelas

Hace unas semanas que volvió a Galicia. En la última de octubre fue localizado en Ponte Caldelas y desde allí ha volado hasta A Foz. Se desconoce si se quedará tanto tiempo como el año pasado o no, pero en el Val Miñor es bienvenido.

Según las pautas de comportamiento de la especie, se espera que en cuanto alcance la madurez sexual, en torno a los 3 años de edad, el año que viene, se establezca en la zona donde fue soltado para criar, en Cádiz. Pero Canaílla se ha mostrado de lo más imprevisible en su corta vida. “Los ejemplares son más sedentarios, no realizan desplazamientos tan largos, pero ese ha salido aventurero”, bromea Manuel Sobrino.