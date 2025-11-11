Ponteareas licita por 112.000 euros la pavimentación de las calles del centro urbano

El Concello de Ponteareas ha sacado a licitación las obras de pavimentación de las calles del centro urbano de titularidad municipal por cerca de 112.000 euros. El proyecto incluye calles en estado deficiente de conservación, con desgaste de la capa de rodaje y deterioro de la señalización horizontal, tales como Braña, Perillana, Carballos, Orotava, Alcalde Ramiro Sabell y Barrio A Moscadeira.

«Estas actuaciones son necesarias para mantener en buen estado las vías municipales y garantizar la seguridad de circulación, tanto de vehículos como de peatones, algo prioritario para este gobierno, que al parecer no lo era para anteriores gobiernos dado el estado de abandono en el que se encontraban», destalla el edil de Vías y Obras, Juan Carlos González.