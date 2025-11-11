El Ourense CF, uno de los posibles rivales del Celta en el sorteo copero

La Ciudad del Fútbol de Las Rozas acoge a partir de las 13 horas de hoy el sorteo de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, en el que el Celta tendrá como posible rival al Ourense CF, que dio la gran sorpresa en el anterior cruce al eliminar al Oviedo, de Primera División. Entre el 2 y el 4 de diciembre se celebrarán estos duelos coperos, de los que saldrán los clasificados para los dieciseisavos de final.

La federación mantiene en el sorteo de esta eliminatoria la condición de cercanía geográfica y los duelos se resolverán a partido único, disputándose en el campo del que juegue en la categoría más baja. Además, tampoco habrá VAR en esta ronda. Así, al Celta le corresponde el bombo en el que aparecen el Ourense CF, el Portugalete, el Ebro, el Reus, el Sant Andreu, el Atlético Baleares y el Numancia, todos ellos de Segunda RFEF salvo el conjunto ourensano y el Portugalete, que compite en Tercera RFEF.

En la competición copera continúan 15 equipos de Primera (los cuatro de la Supercopa se incorporan en la siguiente ronda) y 17 de Segunda División.

Aunque el Deportivo continúa en la competición, no será posible en esta ocasión un duelo contra el Celta porque el equipo vigués entrará en un bombo junto a otros seis equipos de Primera que tendrán que medirse, por proximidad geográfica, a otros tantos conjuntos de Segunda RFEF en su mayoría, entre los que aparece el Ourense CF. El equipo vigués superó con comodidad en la primera ronda al modesto Puerto de Vega, al que se impuso por 0-2 en el partido disputado en Navia.