Obradoiro científico en galego, o sábado en Mos

Mos organiza un obradoiro científico en galego para celebrar o Mes da Ciencia en Galego. Terá lugar o próximo sábado, ás 12.00 horas, na Biblioteca Pública María Magdalena. A actividade diríxese a nenos e nenas de 3 a 8 anos e compre inscrición previa.

