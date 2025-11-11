O Rosal ofrece una charla sobre probióticos

La Escuela de Salud de O Rosal abordará el próximo viernes, 14 de noviembre, la charla «Probióticos y microbiota: cómo cuidar tu salud desde dentro», a cargo de la bióloga y divulgadora Olalla Otero. Será un encuentro abierto al público que permitirá comprender mejor como el microcosmos interior influye en el equilibrio y en la salud diaria. Comenzará a las 19.00 horas en el Centro Social Polivalente.