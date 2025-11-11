Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos charlas de primeros auxilios en Tomiño

Tomiño organiza dos charlas de primeros auxilios en colaboración con Protección Civil. La primera será el sábado, 15 de noviembre, a las 19.00 horas, y centrará su contenido en el soporte vital básico. La segunda será al día siguiente, domingo, a las 10.00 horas, sobre el uso de desfibriladores semiautomáticos. Es necesario inscripción previa.

