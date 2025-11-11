Dos charlas de primeros auxilios en Tomiño

Tomiño organiza dos charlas de primeros auxilios en colaboración con Protección Civil. La primera será el sábado, 15 de noviembre, a las 19.00 horas, y centrará su contenido en el soporte vital básico. La segunda será al día siguiente, domingo, a las 10.00 horas, sobre el uso de desfibriladores semiautomáticos. Es necesario inscripción previa.