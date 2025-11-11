Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Charla sobre el uso de colectores en Budiño

Porriño organiza una reunión informativa sobre la recogida de residuos en el local de la Asociación A Forna, en Budiño. Será hoy, a las 20.00 horas, abierta a todos los vecinos y vecinas, que podrán informarse sobre el uso de los diferentes colectores.

