El BNG porriñés critica la gestión de recogida de residuos

El BNG de Porriño acusa al gobierno local de ser incapaz de resolver los problemas de basura del Concello. Así se lo trasladó en el último pleno, recordándole al equipo de Alejandro Lorenzo que, si hay anomalías en el funcionamiento del servicio, deben iniciarse las acciones correspondientes para que se solucionen. «El no cumplimiento de los requerimientos puede resolverse en un proceso de revocación del servicio», apuntan desde el BNG.

Los nacionalistas también denuncian que «la falta de adecuación a la normativa vigente europea sobre el tratamiento de los residuos y las deficiencias de este procedimiento son producto de una falta de compromiso con el cumplimiento de sus funciones por parte del Concello, que tiene la responsabilidad de asumir que este es un servicio deficitario y que debe poner las medidas necesarias para solucionarlo».

«Estamos ante un nuevo caso en que Alejandro Lorenzo y su equipo no aborda el problema de gestión por ser incómodo e ir en contra de su modo de funcionar populista. Se sacrifica el buen funcionamiento de los servicios del Concello por una necesidad de quedar bien y de buscar popularidad. Debemos recordarle al PP que están en las administraciones para gobernar», destacan desde el PP de Porriño.