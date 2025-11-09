Ventosela celebra sus fiestas patronales de San Martiño

La parroquia redondelana de Ventosela inicia hoy sus fiestas patronales en honor a San Martiño con el tradicional magosto.

La programación arranca hoy a las 12.00 horas con una sesión vermú amenizada por el grupo Refugallo Rock con su repertorio cargado de clásicos del rock de los 80 en la cafetería ddel Centro Cultural de A Miñoteira. Por la tarde, a partir de las 17.30, la fiesta estará amenizada por las actuaciones del grupo de gaitas Os Beretes de Cidadelle, el grupo de baile moderno Pasiño de Cabeiro, las pandereteiras Follas Verdes de Vilar, As Zumbeiras y la Rondalla A Miñoteira. Por último a las 21.00 horas saltará al escenerio el grupo JB Son en una jornada en la que no faltarán las castañas y vino gratuito.

El martes a las 12.00 horas será la misa solemne seguida de la tradicional procesión.