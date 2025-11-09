Tui saca a licitación 5 puestos en el Mercado de San Antonio

El Mercado Municipal de San Antonio, en Tui, tiene cinco puestos vacantes que el Concello ha sacado a concurso. Se trata de los espacios 3, 6, 7, 12 y 13, que corresponden a las actividades de carnecería, espacio gastronómico, panadería, frutería y alimentación y productos congelados, respectivamente. La licitación pública de la concesión demanial para el uso privativo de los mismos será por un plazo de 15 años y las personas interesadas tienen hasta el 4 de diciembre para presentar sus propuestas al Concello.

El canon de cada puesto es de 22.400 euros para el espacio gastronómico; 8.500 euros para la carnicería; 4.737,50 euros para la panadería y 4.250 euros para los puestos de frutería y alimentación y productos congelados. Son los importes mínimos de licitación, que podrán ser mejorados al alza por los licitadores.

El canon por el que se adjudique cada puesto se devengará anualmente el primer día de cada año de duración de la concesión en el importe de 1/15 por cada año. También podrá fraccionarse en doce pagos mensuales de igual cuantía.

Los criterios de adjudicación tendrán en cuenta, además de la oferta económica, que se valorará con 60 puntos; otros valores como la sostenibilidad, la cercanía de los productos, la calidad en la prestación del servicio o, en caso del puesto 6, correspondiente al espacio gastronómico, la originalidad de la propuesta del servicio y la calidad del producto.

Sobre los criterios de adjudicación, cabe destacar que las propias bases ya establecen como requisito los productos locales. En el caso de la carnicería, el puesto venderá carnes y elaborados cárnicos, debiendo incluir carnes de origen gallego, pudiendo ofertar otras, siempre y cuando no superen las anteriores. La oferta puede incluir también cualquier elaboración a base de carnes.

El espacio gastronómico ofrecerá gastronomía variada, pudiendo servir menú del día para tomar o llevar, en el que se deberán utilizar productos locales, especialmente del propio mercado tudense, preferiblemente ecológicos o de kilómetro cero.

La panadería venderá al por menor panes y elaboraciones de panadería y pastelería; y la oferta debe incluir panes de la zona y postres tradicionales.

El puesto de frutas y verduras, además de estos productos, podrá vender elaboraciones . Por último, el puesto de alimentación general y productos congelados, venderá productos de alimentación envasados, frescos o congelados.