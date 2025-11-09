Tomiño rehabilitará la Casa das Mulleres Rurais con 150.000 euros

El Concello de Tomiño llevará a cabo una intervención integral en la Casa das Mulleres Rurais para mejorar la eficiencia energética, accesibilidad, condiciones de habitabilidad y conservación de las instalaciones, preservando a su vez su identidad arquitectónica. El proyecto supondrá una inversión de 150.000 euros, cofinanciados al 20% con recursos del Concello y con casi 107.000 euros de fondos europeos y de la Xunta de Galicia.

Las actuaciones se centrarán en tres ejes principales: la mejora de la accesibilidad mediante la creación de una rampa y un aseo adaptado; la resolución de problemas de humedades y filtraciones; y la modernización energética a través del aislamiento térmico completo, la renovación de las carpinterías y la sustitución de los sistemas de climatización, ventilación e iluminación existentes.

La alcaldesa de Tomiño, Sandra González, destaca que esta intervención «permite avanzar en la rehabilitación sostenible de nuestro patrimonio arquitectónico más reciente, garantizando que continue el servicio de los vecinos con mejores condiciones y mayor eficacia».

Desde el Concello resaltan que se actuará con especial sensibilidad sobre la singularidad del inmueble, manteniendo su carácter y estética exterior, e incorporando soluciones que reducirán al mínimo el consumo de energía y las emisiones de CO2.

La Casa das Mulleres Rurais ocupa una antigua vivienda unifamiliar perteneciente a las conocidas Casas de la Obra Sindical del Hogar, un conjunto de doce viviendas en las calles Gondomar y A Pedra, construidas a finales de los años 40 y principios de los 50.