Soutomaior incrementará los días de recogida de la basura

Soutomaior inició esta semana un nuevo proyecto de gestión de sus residuos urbanos con el nuevo contrato de adjudicación del servicio a la empresa Urbaser, que supondrá importantes mejoras para los vecinos. El nuevo modelo establece la renovación de todos los contenedores del municipio, la implantación de nuevas islas de reciclaje y el incremento de los días de recogida, entre otras mejoras.

El proyecto, denominado «Conscientes, medra en verde», también contempla el reparto de más composteros individuales gratuitos, un servicio de punto limpio en la nave de Urbaser para que los vecinos puedan llevar los voluminosos, la recogida a domicilio de restos de poda y un servicio de atención telefónica presencial, así como una oficina de atención en el núcleo urbano.

Con este nuevo contrato a Urbaser Soutomaior sumará también nuevos puntos limpios móviles en el municipio, la gestión de la recogida de animales muertos domésticos o un nuevo centro de compostaje comunitario que se unirá al ya existente en la zona portuaria de Arcade.

El alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo, presentó un proyecto que «suporá un antes e un despois no tratamento do lixo no concello», y subrayó el compromiso con el reciclaje y con el medio ambiente.

En las próximas semanas se procederá a la renovación paulatina de todos los colectores y a la implantación de un sistema digital mediante la gestión de tarjetas que permitirán tener un seguimiento telemático del reciclaje de los restos orgánicos en el contenedor marrón, cumpliendo uno de los objetivos de incrementar la gestión ecológica de la basura.

Lourenzo recuerda que en Soutomaior hace un año se aprobaron las ordenanzas fiscales y de pliegos técnicos relacionados con la basura. «Estes documentos, debido ás obrigas contempladas nas leis e normativas da Unión Europea, así como ao incremento exponencial do canon Sogama por parte da Xunta, obrigaron ao goberno local a facer unha actualización dos prezos», justifica el regidor.

En este sentido, el máximo responsable municipal señala que a pesar de las imposiciones del Estado y la Xunta, en Soutomaior «fomos quen de converter un problema nunha oportunidade. Grazas a que se traballou con tempo e en diálogo coa sociedade conseguimos que, por pouco máis de tres euros ao mes, a veciñanza teña melloras no servizo de recollida de lixo inimaxinables ata o momento».